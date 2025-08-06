DAX24.191 +1,1%ESt505.333 +1,3%Top 10 Crypto16,14 +4,8%Dow43.891 -0,7%Nas21.224 +0,3%Bitcoin100.255 +1,7%Euro1,1638 -0,2%Öl66,62 -0,5%Gold3.392 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte
Intel-Aktie sackt ab: US-Präsident Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs Intel-Aktie sackt ab: US-Präsident Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
SMI im Blick

Gute Stimmung in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Plus

07.08.25 17:57 Uhr
Gute Stimmung in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Plus | finanzen.net

SMI-Kurs am Donnerstag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
53,28 CHF 0,80 CHF 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
644,40 CHF 18,60 CHF 2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3.415,00 CHF 3,00 CHF 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
169,50 CHF 3,85 CHF 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
77,90 CHF 1,42 CHF 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.128,50 CHF 18,50 CHF 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
249,10 CHF 0,50 CHF 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
221,60 CHF 1,00 CHF 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
154,65 CHF 1,40 CHF 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
576,50 CHF -3,50 CHF -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
31,48 CHF 0,79 CHF 2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
577,80 CHF -0,60 CHF -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
11.856,3 PKT 101,0 PKT 0,86%
Charts|News|Analysen

Der SMI sprang im SIX-Handel zum Handelsende um 0,86 Prozent auf 11.856,31 Punkte an. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,361 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,021 Prozent schwächer bei 11.752,85 Punkten, nach 11.755,32 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11.744,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 11.900,64 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 2,04 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.07.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11.954,54 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.05.2025, lag der SMI noch bei 12.113,76 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, bei 11.843,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 2,00 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 2,97 Prozent auf 644,40 CHF), UBS (+ 2,57 Prozent auf 31,48 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,32 Prozent auf 169,50 CHF), Logitech (+ 1,86 Prozent auf 77,90 CHF) und Partners Group (+ 1,67 Prozent auf 1.128,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swisscom (-0,60 Prozent auf 576,50 CHF), Zurich Insurance (-0,10 Prozent auf 577,80 CHF), Givaudan (+ 0,09 Prozent auf 3.415,00 CHF), Roche (+ 0,20 Prozent auf 249,10 CHF) und Sonova (+ 0,45 Prozent auf 221,60 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 9.858.851 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 216,384 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,99 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
24.07.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG
22.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen