Gute Stimmung in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Plus
SMI-Kurs am Donnerstag zum Handelsende.
Werte in diesem Artikel
Der SMI sprang im SIX-Handel zum Handelsende um 0,86 Prozent auf 11.856,31 Punkte an. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,361 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,021 Prozent schwächer bei 11.752,85 Punkten, nach 11.755,32 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 11.744,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 11.900,64 Einheiten.
SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 2,04 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.07.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11.954,54 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.05.2025, lag der SMI noch bei 12.113,76 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, bei 11.843,18 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 2,00 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 2,97 Prozent auf 644,40 CHF), UBS (+ 2,57 Prozent auf 31,48 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,32 Prozent auf 169,50 CHF), Logitech (+ 1,86 Prozent auf 77,90 CHF) und Partners Group (+ 1,67 Prozent auf 1.128,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swisscom (-0,60 Prozent auf 576,50 CHF), Zurich Insurance (-0,10 Prozent auf 577,80 CHF), Givaudan (+ 0,09 Prozent auf 3.415,00 CHF), Roche (+ 0,20 Prozent auf 249,10 CHF) und Sonova (+ 0,45 Prozent auf 221,60 CHF).
SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 9.858.851 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 216,384 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,99 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
