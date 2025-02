Halbleiterfabrik

Die Republik Österreich darf den Bau der Halbleiterfabrik von ams OSRAM in Premstätten mit 227 Millionen Euro fördern.

Die EU-Kommission erteilte ihre Zustimmung zur Beihilfe, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Mit dem Werk werde Europas Versorgungssicherheit, Widerstandsfähigkeit und technologische Autonomie bei den Halbleitertechnologien gestärkt, hieß es als Begründung. Die Förderung stehe im Einklang mit dem European Chips Act und den Leitsätzen der EU-Kommission.

Wer­bung Wer­bung

Die offizielle Förderzusage seitens des österreichischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit werde nun "in Kürze" erwartet, teilte ams OSRAM am Abend mit. Insgesamt werde das Unternehmen 567 Millionen Euro bis zur Vollproduktion im Jahr 2030 am Hauptsitz in der Steiermark investieren.

/cg/uh/ra/AWP/he

BRÜSSEL (dpa-AFX)