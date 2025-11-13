Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Donnerstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 259,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 259,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 262,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 260,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.658 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 11,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 237,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 8,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,89 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 296,00 EUR angegeben.

Am 10.11.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 5,50 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,87 Prozent zurück. Hier wurden 6,36 Mrd. EUR gegenüber 7,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hannover Rück am 12.03.2026 präsentieren. Am 18.03.2027 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,68 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

