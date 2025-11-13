DAX24.237 -0,6%Est505.790 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.226 +0,7%
Aktienkurs aktuell

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteuert sich am Donnerstagmittag

13.11.25 12:04 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Aktien
Hannover Rück
260,40 EUR 1,60 EUR 0,62%
Das Papier von Hannover Rück legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 260,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 262,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 260,00 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 19.257 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 237,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 9,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,89 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 295,75 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 10.11.2025. Das EPS wurde auf 5,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,36 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Hannover Rück dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,68 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
10.11.2025Hannover Rück BuyUBS AG
10.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
