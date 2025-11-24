DAX23.296 +0,9%Est505.550 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.687 +1,9%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1527 +0,1%Öl62,48 -0,1%Gold4.090 +0,6%
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag in Rot

24.11.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 254,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
254,40 EUR -0,60 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 254,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 253,60 EUR. Bei 255,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 21.284 Aktien.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. 15,20 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 238,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,30 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,92 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 298,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 10.11.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 5,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,50 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren. Am 18.03.2027 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr eingebracht

Hannover Rück-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt

Swiss Re-Aktie in Rot: Geringes globales Prämienwachstum erwartet

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
14:01Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
20.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
18.11.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
