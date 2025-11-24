Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagvormittag nahezu unverändert

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 254,60 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie um 09:04 Uhr im XETRA-Handel bei 254,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 255,60 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 254,60 EUR. Bei 255,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 995 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 14,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 238,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,92 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 298,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 10.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,40 EUR, nach 5,50 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 6,74 Mrd. EUR, gegenüber 7,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,74 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

