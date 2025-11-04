DAX23.700 -1,8%Est505.580 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,13 -0,5%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.177 -2,5%Euro1,1507 -0,1%Öl63,84 -1,5%Gold3.993 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Neo: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte Neo: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
So viel Gewinn hätte ein Investment in Ripple von vor 3 Jahren abgeworfen So viel Gewinn hätte ein Investment in Ripple von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heftiger Konflikt

Fraport-Aktie gibt nach: Betriebsratswahl steht auf der Kippe

04.11.25 09:24 Uhr
Fraport-Aktie schwächelt: Unsicherheit rund um Betriebsratswahl wächst | finanzen.net

Am Frankfurter Flughafen ist ein heftiger Konflikt um die anstehende Betriebsratswahl bei der Betreibergesellschaft Fraport entbrannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
75,00 EUR -0,75 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Landesarbeitsgericht Hessen muss in einem Schnellverfahren entscheiden, ob die bereits für diesen Dienstag geplante Wahl in dem Unternehmen mit mehr als 16.000 Beschäftigten abgebrochen wird oder nicht.

Wer­bung

Hintergrund ist die starke Rivalität zwischen den Gewerkschaften Verdi, die bei der Fraport selbst stark ist, und Komba, die vor allem im Tochterbetrieb Fraport Ground Services eine große Anhängerschaft hat. Die ersten gemeinschaftlichen Betriebsratswahlen endeten für die einstige Mehrheitsgewerkschaft Verdi im vergangenen Jahr in einem Desaster. Sie stellte von 39 Betriebsräten nur noch 4 Personen, während Komba 31 Mandate erhielt. Im Nachgang hagelte es Strafanzeigen und Vorwürfe der Wahlmanipulation, zu denen es noch laufende Ermittlungen gibt.

Wahlvorstand hatte Verdi-Liste ausgeschlossen

Bei der neuerlichen Wahl hatte nun der von Komba beherrschte Wahlvorstand die Verdi-Liste vollständig von der Wahl ausgeschlossen. Dagegen hat Verdi erfolgreich geklagt, die Liste wurde aber entgegen einer Weisung des Landesarbeitsgerichts nicht mehr rechtzeitig in die Wahlunterlagen aufgenommen. Wenn die Wahl wie geplant an diesem Dienstag beginnen würde, wären die Mitglieder der Verdi-Liste nicht wählbar. Die Wahl müsste möglicherweise in wenigen Wochen wiederholt werden.

Mit einer erneuten einstweiligen Verfügung hat das Arbeitsgericht auf Verdi-Antrag entschieden, die Wahl abzubrechen. Dagegen wendet sich der Wahlvorstand, aber auch die Arbeitgeber haben Beschwerde eingelegt. Diese wollen nach Darstellung des Gerichts erreichen, dass eine Wahl stattfindet, bei der der Verdi-Wahlvorschlag zugelassen ist.

Wer­bung

Die Fraport-Aktie verliert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,26 Prozent auf 74,60 Euro.

/ceb/DP/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025Fraport HoldWarburg Research
21.10.2025Fraport OutperformBernstein Research
15.10.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Fraport OutperformBernstein Research
16.09.2025Fraport OutperformBernstein Research
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.08.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025Fraport HoldWarburg Research
15.10.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen