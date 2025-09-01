DAX23.705 +0,5%ESt505.329 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,91 -0,7%Gold3.540 -0,5%
So bewegt sich Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Vormittag an Boden

04.09.25 09:25 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 194,40 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 194,40 EUR. Bei 195,55 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.627 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 9,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 90,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,75 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 193,19 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Heidelberg Materials

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
08:06Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
