So entwickelt sich Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag stärker

11.11.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 204,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
204,80 EUR 2,90 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 204,60 EUR. Bei 209,30 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,50 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 149.087 Aktien.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 3,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 115,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 43,50 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,61 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 223,58 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Heidelberg Materials-Aktie

Investment-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy

Nachrichten zu Heidelberg Materials

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
07.11.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

