Heidelberg Materials Aktie News: Anleger greifen bei Heidelberg Materials am Dienstagvormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 203,10 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 203,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 203,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 202,50 EUR. Bisher wurden heute 17.640 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 115,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 43,08 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,61 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 223,58 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,27 EUR fest.

