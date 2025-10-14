DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.563 -0,6%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,15 -2,0%Gold4.140 +0,7%
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen durchwachsen
Kurs der Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag mit Kursplus

14.10.25 16:08 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 196,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
198,60 EUR 5,00 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 196,50 EUR zu. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 196,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 195,30 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 115.186 Aktien.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 96,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 217,83 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,38 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

