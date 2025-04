Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 163,30 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 163,30 EUR ab. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 162,35 EUR ein. Bei 163,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100.598 Heidelberg Materials-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,20 EUR) erklomm das Papier am 26.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,70 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 170,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

