Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 165,25 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 165,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 165,60 EUR. Bei 164,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.135 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2025 auf bis zu 182,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 85,60 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 48,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,72 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 168,55 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,92 EUR im Jahr 2025 aus.

