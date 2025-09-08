DAX23.758 +0,2%ESt505.387 +0,3%Top 10 Crypto15,73 +2,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1703 -0,1%Öl66,94 +0,6%Gold3.657 +0,8%
Notierung im Blick

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag verlustreich

10.09.25 12:05 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 74,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
68,20 EUR 0,50 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 74,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 74,48 EUR. Bei 74,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 39.295 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 15,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,34 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,44 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
11.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research
13.05.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

