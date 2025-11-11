DAX24.071 +0,5%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.351 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Aktienkurs im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag nahe Vortagesschluss

11.11.25 16:08 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 72,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
67,60 EUR 0,60 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 72,88 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 73,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 72,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.747 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,43 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,54 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 11,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,10 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 81,03 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 10.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Henkel vz-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

Bildquellen: Henkel AG

