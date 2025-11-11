Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag kaum bewegt
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 72,76 EUR.
Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,76 EUR. Bei 73,00 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 72,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.265 Henkel vz-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,63 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Mit Abgaben von 9,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 81,03 EUR angegeben.
Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.03.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Henkel vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
