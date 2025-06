Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag im Minus

Kurs der Henkel vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 68,82 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 68,82 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,84 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 167.428 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,60 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.04.2025 bei 66,02 EUR. Abschläge von 4,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,99 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

