Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 70,94 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 70,94 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 70,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.413 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 24,75 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,21 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,37 EUR je Henkel vz-Aktie.

