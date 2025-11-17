Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 70,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 70,72 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,62 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.789 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,54 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 7,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,10 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,21 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 10.03.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,37 EUR im Jahr 2025 aus.

