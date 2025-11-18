Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Vormittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 69,92 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 69,92 EUR nach. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 69,88 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,92 EUR. Zuletzt wechselten 9.471 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 6,26 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,10 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,21 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie verdient. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

