So bewegt sich Henkel vz

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag auf grünem Terrain

19.08.25 12:05 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 72,06 EUR zu.

Henkel KGaA St.
65,10 EUR -0,25 EUR -0,38%
Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 11:40 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 72,20 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.805 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 18,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Abschläge von 9,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,34 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

