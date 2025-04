Henkel vz Aktie News: Henkel vz verbilligt sich am Mittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 67,04 EUR abwärts.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 67,04 EUR. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 66,68 EUR. Mit einem Wert von 67,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 72.993 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 32,01 Prozent wieder erreichen. Am 14.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 1,52 Prozent Luft nach unten.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,21 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

