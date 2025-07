Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag behauptet

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 68,46 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr bei 68,46 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 68,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 68,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.098 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 29,27 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 4,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,99 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Am 06.08.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.



