Blick auf Aktienkurs

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT bricht am Dienstagvormittag ein

11.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,1 Prozent auf 89,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
88,80 EUR -6,25 EUR -6,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 6,1 Prozent bei 89,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 86,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156.081 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 31,88 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 32,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,25 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,593 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 100,33 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 07.11.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,19 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 592,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,69 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT

TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Analysen zu HENSOLDT

