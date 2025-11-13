HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 84,85 EUR zu.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 84,85 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 85,75 EUR. Mit einem Wert von 83,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150.802 Stück gehandelt.

Am 06.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 32,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 61,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,590 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 96,00 EUR.

Am 07.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,19 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,12 Prozent auf 592,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS

HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum

HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf