Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen
Bufab AB: Nischenspezialist im Bereich des Supply Chain Managements steigt auf neue Bestmarken!
Kursverlauf

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag mit Kursplus

24.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 98,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
98,55 EUR -1,75 EUR -1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 98,90 EUR nach oben. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 100,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.443 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,70 EUR) erklomm das Papier am 06.10.2025. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 19,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 30,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 69,57 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,615 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 101,00 EUR angegeben.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Am 11.11.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Trump sagt Treffen mit Putin ab: So regieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT drehen ins Minus - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen

Anleger zwischen Optimismus und Skepsis bei Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
08:26HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:26HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

