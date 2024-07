Frankreich-Wahl im Blick: DAX schwächelt vorbörslich etwas -- Asiens Börsen leichter -- Kartellbuße für Delivery Hero wohl in dreistelliger Millionenhöhe -- Siemens Healthineers im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte wenig verändert in die neue Woche starten.

Der DAX tendiert rund eine Viertelstunde vor Handelseröffnung 0,11 Prozent tiefer auf 18.456,00 Punkten.

Der TecDAX wird vorbörslich ebenfalls leicht schwächer gesehen.

Nach dem zweiten Wahlgang in Frankreich zeigen sich Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montagmorgen zunächst verunsichert. Zwar ist der Rechtsdruck schwächer ausgefallen als erwartet, dennoch bleibt die Skepsis hinsichtlich der politischen Folgen der Wahl weiterhin bestehen. Der Ausgang des zweiten Wahlgangs war eher unerwartet, weshalb dies erst einmal eingeordnet werden muss. In der neu gewählten Nationalversammlung wird voraussichtlich ein Linksbündnis stärkste Kraft. Das rechtsnationale Rassemblement National (RN) um Marine Le Pen nebst Verbündeten dürfte nach dem Mitte-Lager von Staatspräsident Emmanuel Macron und Premierminister Gabriel Attal nur auf dem dritten Platz landen. Daraufhin zog Attal erste Konsequenzen und kündigte seinen Rücktritt an. Unsicherheit besteht außerdem weiterhin darüber, was da Ergebnis für Deutschland und Europa bedeutet. So agieren auch Anleger zunächst vorsichtig.

