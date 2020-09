Dermapharm verdient etwas weniger. Slack kann positiv überraschen. Verdi ruft zu Warnstreiks bei der Deutschen Post auf. QIAGEN führt tragbaren Corona-Schnelltest ein. GM bietet Uber-Fahrern Rabatt auf Elektroautos an. Apple-Streit mit Epic Games geht in neue Runde. Zur Rose bei Amazon-Einstieg im Apothekenmarkt kampfbereit.

Werbung

Nach dem gestrigen Absturz erholt sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch zunächst leicht. Der DAX eröffnete den Tag mit einem leichten Plus von 0,17 Prozent bei 12.990,52 Punkten und hält sich auch anschließend in der Gewinnzone. Auch die 13.000-Punkte-Marke lässt er erfolgreich hinter sich. Der TecDAX zeigte sich kurz nach Handelsbeginn dagegen mit leicht negativer Tendenz, weist mittlerweile jedoch ebenfalls grüne Vorzeichen aus. Die Verunsicherung unter den Anlegern angesichts der jüngsten Verkaufswelle bleibt groß: "Bisher gibt es keine Antwort auf die aktuell am häufigsten gestellte Frage: Es bleibt offen, ob wir uns in einer normalen Korrektur befinden oder am Auftakt des zweiten großen sell-offs in diesem Jahr", kommentiert Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners gegenüber der dpa. Dennoch lassen sich Anleger nicht entmutigen, sondern nutzen die Einstiegsgelegenheit. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger in Europa zeigen sich am Mittwoch vorsichtig optimistisch. Der EuroSTOXX 50 notierte kurz nach Börseneröffnung etwas höher und folgt dieser Tendenz auch weiterhin. Nachdem die US-Börsen nach der Feiertagspause große Abschläge verzeichneten, scheint es nun gewiss, dass es sich bei dem jüngsten Abwärtstrend nicht nur um Gewinnmitnahmen gehandelt habe: "Die Hoffnung von gestern hat sich damit zerschlagen, dass nach dem langen Wochenende die Schnäppchenjäger auftauchen", kommentiert ein Händler gegenüber Dow Jones. Nun befände sich der Markt, insbesondere was Technologiewerte betrifft, in einer längst überfälligen Korrektur. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Nach dem langen Wochenende ergriffen Anleger in den USA erneut die Flucht. Der Dow Jones büßte im Handelsverlauf 2,25 Prozent auf 27.501,42 Punkte ein. Massiv abwärts ging es bei den Techwerten: Der NASDAQ Composite kam massiv unter die Räder und schloss mit einem Abschlag von 4,11 Prozent bei 10.847,69 Punkten. Nachdem der US-Handel am Montag aufgrund des Labor Days ruhte, kam es am Dienstag zu satten Verlusten. Marktbeobachter schätzen diese als längst überfällige Marktkorrektur ein: "Der jüngste Ausverkauf ist unverändert eine Korrektur, ein Rückfall war nahezu unvermeidlich geworden", meinte Analyst Mathieu Savary vom Analysehaus BCA Research gegenüber der Deutschen Presseagentur. Das bekommen insbesondere die Technologiewerte zu spüren, die in den letzten Wochen die größten Kursgewinne verbuchen konnten. Unter den Einzelwerten richteten sich die Blicke der Anleger vor allem auf Tesla. Der E-Autobauer verpasste erst kürzlich den Sprung in den marktbreiten S&P 500. Daneben machten Nikola und GM mit einer strategischen Partnerschaft von sich Reden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken