Ukraine-Krieg im Ticker: DAX eröffnet im Plus -- Börsen in Fernost weiter im Abwärtstrend -- HORNBACH passt Gewinnprognose nach unten an -- EVOTEC, WACKER CHEMIE, TotalEnergies im Fokus

Wie nachhaltig die Erholungsphase ist, wird der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch zeigen. Experten der Investmentbank Goldman Sachs rechnen mit einem Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte, ein weiterer in der gleichen Höhe soll im Juli folgen. "Die Börse muss sich wohl oder übel mit dem Pfad einer längeren geldpolitischen Straffung anfreunden", erklärt Marktbeobachter Jochen Stanzl von CMC Markets gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Anleger in Frankfurt wagen am Dienstag einen Erholungsversuch.

Mit Spannung blicken die europäischen Anleger in Richtung USA, wo am morgigen Mittwoch der Zinsentscheid der Fed ansteht. Allgemein gilt die Annahme, dass die Frage nicht ist, ob die Währungshüter den Leitzins hochsetzen, sondern wie schnell und stark. "Die Sorge vor verschärften Zinserhöhungen in den USA sorgt für schlechte Stimmung an den Aktien-, Zins-, Devisen- und Krypto-Märkten und lässt auch den Euro gegenüber dem US-Dollar deutlich abwerten", hieß es von Seiten der LBBW laut dpa.

Die Börsen in Fernost setzen ihre negative Tendenz des Vortages fort.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 1,82 Prozent tiefer bei 26.495,29 Punkten.

Für den Shanghai Composite geht es derweil 1,60 Prozent auf 3.203,62 Zähler hinunter. Der Hang Seng zeigt sich am Dienstag mit einem Minus von 0,91 Prozent bei 20.876,31 Einheiten (7:14 Uhr MESZ).

Damit setzten die asiatischen Märkte ihre Verlustreihe von gestern fort. Die Vorgaben aus den USA und Europa fallen erneut negativ aus. Zu groß ist die Angst vor einer Stagflation, also wirtschaftlicher Stagnation bei gleichzeitig hoher Inflation.

Darüber hinaus belastet das Hin und Her in der chinesischen Corona-Politik. Zuletzt zog Peking die Zügel bei den Lockdowns und Massentests wieder an, was zu weiteren Problemen in den Lieferketten führen dürfte.

