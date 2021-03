Am Montag stehen noch vereinzelte Firmenbilanzen aus der zweiten und dritten Reihe auf dem Zettel der Anleger. In den USA steht das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von New York auf dem Terminplan.

Die Anleger in Europa halten sich am Montag voraussichtlich zurück.

Vor dem Wochenende haben sich die US-Indizes uneinheitlich entwickelt.

Während der Dow Jones bergauf tendierte und um 0,90 Prozent auf 32.778,64 Zählern zugelegt hat, rutschte der NASDAQ Composite um 0,59 Prozent auf 13.319,86 Punkte ab.

Belastend wirkten wieder anziehende Marktzinsen in den USA. Der hoch bewertete Technologiesektor reagiert darauf besonders sensibel, auch weil die Branchenunternehmen meist hohe Investitionen stemmen müssen. Druck auf den Sektor kam zudem aus China, wo die Regulierungsbehörden Geldstrafen gegen einige der größten Branchenvertreter des Landes verhängt haben. Außerdem gab es Berichte, wonach die US-Administration einige Zulieferer des chinesischen Kommunikationskonzerns Huawei mit strengeren Bedingungen für zuvor genehmigte Exportlizenzen belegen will.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg am Freitag wieder über die Marke von 1,60 Prozent in den Bereich des Jahreshochs, im späten Handel lag sie rund 9 Basispunkte höher bei 1,63 Prozent. Im Handel war die Rede davon, dass Vermögensverwalter Mittel am Rentenmarkt abgezogen hätten, da ihr Appetit auf sichere Anlagen nachlasse. Die Impfungen hätten eine nachhaltige Wiederöffnung der Wirtschaft zur Folge, so David Stubbs, Leiter der globalen Investmentstragie bei JP Morgan Private Bank. Der Markt reagiere darauf mit einer sehr raschen Neubewertung des Konjunkturumfelds.

