Asiens Börsen uneins -- Aurubis-Aktie vor Delisting: Salzgitter will Aurubis übernehmen -- BayWa: Sanierungsgutachter beauftragt -- Deutsche Bank, Drägerwerk, Tesla im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der DAX tendierte zur Handelseröffnung nahezu unverändert. Im weiteren Verlauf konnte er jedoch deutlicher zulegen und 1,15 Prozent fester bei 18.748,18 Punkten ins Wochenende gehen.

Der TecDAX hat den Freitagshandel ebenfalls kaum bewegt aufgenommen und bewegte sich zunächst leicht auf negativem Terrain. Am Nachmittag konnte er jedoch in die Gewinnzone drehen, wo er den Handel 0,57 Prozent höher bei 3.414,23 Zählern beendete. Im Freitagshandel konnte der deutsche Leitindex seine Gewinne der vergangenen beiden Handelstage behaupten. Am Vortag hat eine rückläufige Inflation in den USA erneut die Erwartung baldiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed und damit auch die deutschen Aktienkurse beflügelt. "Die US-Kerninflation zeigt deutliche Abkühlung," schrieben die Ökonominnen Tiffany Wilding und Allison Boxer vom Vermögensverwalter PIMCO laut Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Anleger an den europäischen Märkten wagten sich am Freitag aus der Deckung. Der EURO STOXX 50 bewegte sich zum Start leicht im Plus. Anschließend konnte er seine kleinen Anfangsgewinne deutlich ausbauen und 1,34 Prozent fester bei 5.043,02 Punkten in den Feierabend gehen. Die Stimmung wurde am Freitag von den Zinssenkungshoffnungen gestützt, die am Vortag von günstigen US-Inflationsdaten befeuert wurden. Zudem nehmen Marktteilnehmer die Nachricht, dass der französische Präsident Emmanuel Macron eine Absage an eine Regierungsbildung durch das linke Lager geliefert hat, positiv auf. Im Tagesverlauf rückte dann der Beginn der Berichtssaison in den Fokus, so wurden unter anderem Zahlen von JPMorgan und der Citigroup erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen ließ sich zum Wochenende eine sehr freundlichen Tendenz beobachten. Der Dow Jones Index verbuchte zum Start des letzten Handelstages der Woche moderat Gewinne und baute diese im Verlauf sichtlich aus. Danach übersprang er die psychologisch wichtige 40.000er-Marke und konnte bei 40.257,24 Zählern ein neues Allzeithoch erreichen. Schlussendlich notierte er 0,62 Prozent im Plus bei 40.000,90 Einheiten.

Der NASDAQ Composite ging derweil etwas stärker in den Tag und zog dann ebenfalls an. Er verabschiedete sich 0,63 Prozent im Plus bei 18.398,45 Punkten ins Wochenende. Nach der Talfahrt des Vortages notierte die Wall Street am Freitag höher. Am Vortag war insbesondere die technologielastige NASDAQ stark gefallen. Trotz niedriger und damit günstiger Inflationsdaten zählten die zinsempfindlichen Technologiewerte am Donnerstag noch zu den klaren Verlierern am US-Markt. Diese Tendenz kehrte sich zum Wochenschluss um. Außerdem standen die Zweitquartalszahlen der drei Großbanken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup im Fokus der Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken