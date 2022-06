Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vorbörslich leicht erholt -- Börsen in Fernost uneinheitlich -- Musk von Dogecoin-Anleger verklagt -- Bank of Japan bleibt bei Niedrigzinsstrategie -- Twitter im Fokus

Santander-Aktie: Santander-CEO Jose Antonio Alvarez wird zum Jahreswechsel abgelöst. Goldman Sachs mit Kaufempfehlung für E.ON. AB InBev leidet in einigen Ländern unter hoher Inflation. Porsche Sportwagen akzeptiert Vergleich mit US-Klägern wegen Verbrauchswertangaben.

Vor dem Wochenende könnte der DAX einen Erholungsversuch wagen. Der DAX macht im vorbörslichen Handel einen kleinen Teil seiner Verluste vom Vortag wieder wett. Der TecDAX bewegt sich vorbörslich ebenfalls etwas fester. Am Vortag wurde der deutsche Leitindex von Ankündigungen einiger Notenbanken, den Leitzins anzuheben, tief ins Minus gerissen. Dabei kam das Börsenbarmeter der runden Marke von 13.000 Punkten gefährlich nahe. Entgegen des Trends bleibt die Bank of Japan aber bei ihrer Niedrigzinsstrategie, wie heute bekannt wurde. Eine Gegenbewegung am Aktienmarkt sei deswegen aber noch nicht auszumachen, heißt es von Marktbeobachtern. "Das Geld wird global teurer, und es hat noch einen weiten Weg vor sich", zitiert die Deutsche Presse-Agentur Experten der niederländischen Bank ING.





An den europäischen Börsen werden am Freitag vorbörslich kleine Gewinne beobachtet. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vor dem Ertönen der Startglocke etwas fester. Die Stimmung am Markt bleibt angespannt. Die Notenbanken haben es sich nun gänzlich zur Aufgabe gemacht, die hohe Inflation zu bekämpfen. Dies dürfte den Aktienmarkt in den kommenden Monaten weiter beanspruchen, so Dow Jones Newswires. Impulse könnten am Freitag vom Großen Verfall von Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien kommen.





Am Tag nach der Zinssitzung nahmen Anleger in den USA Reißaus. Der Dow Jones startete tiefer in die Sitzung und gab dann weiter nach. Dabei stürzte er zeitweise unter 30.000 Einheiten. Er verließ den Handel letztlich mit einem Minus von 2,41 Prozent bei 29.929,31 Punkten. Der NASDAQ Composite fiel zum Start zurück. Anschließend blieb er tief im Minus. Sein Schlussstand: 10.646,10 Zähler (-4,08 Prozent). Am Vorabend hatte die US-Notenbank den Leitzins um 0,75 Prozent angehoben - in einem Ausmaß, das bis zu den Inflationsdaten vom vergangenen Freitag nicht erwartet worden war. Fed-Chef Jerome Powell verdeutlichte, dass im Juli ein Zinsschritt um weitere 75 Basispunkte möglich sei. "Natürlich trägt die Entscheidung über die Rekordzinserhöhung um 75 Basispunkte nicht dazu bei, dass die Kredit- und Aktienmärkte heute höher handeln. Aber der größte Teil des aktuellen Ausverkaufs scheint auf die große Sorge zurückzuführen zu sein, dass die Fed bereit ist, in ihrem Kampf gegen den Druck durch steigende Preise eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen in Form einer bevorstehenden Rezession zusammen mit einer höheren Arbeitslosigkeit zu akzeptieren", so Pierre Veyret, technischer Analyst bei Activ Trades, laut Dow Jones Newswires.