Am deutschen Aktienmarkt geht es am Donnerstag vorbörslich aufwärts.

Der DAX notiert bereits vor dem offiziellen Handelsstart über der Grenze von 13.300 Punkten, um die er in den letzten Wochen immer wieder pendelte, und damit im Plus. So rückt auch das bisherige Rekordhoch mit 13.795,24 Zählern vom 17. Februar 2020 in greifbare Nähe. Der TecDAX wird ebenfalls fester erwartet.

Trotz des gestern begonnenen harten Lockdowns scheint die Stimmung an den Märkten gut zu sein, was vor allem an den Aussagen der US-amerikanischen Zentralbank Fed vom Vorabend liegt. Die Währungshüter erklärten zwar, vorerst keine neuen Konjunkturmaßahmen zu verabschieden, den Leitzins aber noch für längere Zeit auf seinem aktuell niedrigen Niveau zu halten. Positive Daten der europäischen Einkaufsmanager-Indizes vom Vortag befeuern die Laune der Anleger in Deutschland zusätzlich.

