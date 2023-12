DAX vorbörslich grün -- Asiens Börsen uneinheitlich -- United Internet und 1&1 wollen wachsen -- Südzucker will Cropenergies übernehmen -- Konsumklima aufgehellt -- QIAGEN im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im vorbörslichen Handel am Mittwoch mit Gewinnen. Der DAX war am Vortag bei 16.744,41 Punkten (plus 0,56 Prozent) in den Feierabend gegangen. Der TecDAX schloss bei 3.332,53 Punkten und damit 0,79 Prozent fester. Damit könnte der heimische Aktienmarkt an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Positiv dürften sich die starken Vorgaben von der Wall Street erweisen, wo am Dienstag neue Rekordstände erreicht wurden. Börsenbewegende Nachrichten vom Konjunkturseite stehen am Mittwoch nicht auf der Agenda, der Blick der Anleger dürfte sich daher auf einige Unternehmensnachrichten richten. Darüber hinaus ist mit einem ruhigen Handel zu rechnen, da in der Vorweihnachtswoche immer weniger Händler am Markt aktiv sind. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften mit Gewinnen in den Handel zur Wochenmitte starten. Der EURO STOXX 50 hatte am Vortag bei 4.535,40 Stellen (plus 0,32 Prozent) geschlossen. Impulse dürften im Mittwochshandel rar sein. Die positiven Vorgaben von den US-Börsen könnten aber auch ihre europäischen Pendants antreiben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Dienstag war in New York ein starker Handel zu sehen. Der Dow Jones Index legte um 0,68 Prozent auf 37.557,98 Punkte zu - ein neues Rekordhoch. Beim NASDAQ Composite ging es schlussendlich um 0,66 Prozent auf 15.003,22 Zähler nach oben - auch hier stand am Ende ein neues Rekordhoch. Die US-Anleger waren auch am Dienstag in Rekordlaune. Die Aussichten auf sinkende Leitzinsen im kommenden Jahr treiben schon seit einigen Handelstagen die US-Aktien an. Auch am Dienstag waren daher neue Rekordstände zu sehen. Allgemein stehen in der letzten Vorweihnachtswoche aber nur wenige Konjunktur- und Unternehmensnachrichten auf der Agenda, viele institutionelle Anleger haben sich bereits in den Urlaub verabschiedet und ihre Bücher geschlossen. Offensichtlich scheinen die verbliebenen Börsianer in New York aber weiterhin großes Interesse zu haben, sich vor dem Jahreswechsel mit Aktien einzudecken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken