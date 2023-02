Asiens Börsen uneins -- Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal -- BASF rechnet mit rückläufgem Ergebnis

Die Veröffentlichung der Zinsprotokolle der US-Notenbank Fed am Vorabend brachte wenig Überraschendes, so Börsianer gegenüber "Reuters". Eine solide Mehrheit der Notenbanker hat auf der jüngsten Zinssitzung dafür plädiert, das Tempo der Zinserhöhungen auf einen Viertel-Prozentpunkt abzuschwächen. Die Gefahr einer hohen Inflation sei aber weiterhin ein Schlüsselfaktor für die Ausrichtung der Geldpolitik .

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag im Plus.

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag wechselhaft.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung im Plus. Im Verlauf fiel er jedoch in die Verlustzone zurück, konnte sich dann aber wieder in die Gewinnzone retten. Dort beendete er den Handel 0,33 Prozent höher bei 33.153,91 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich ebenfalls wieder im Plus, nachdem er zum Start zugelegt hatte, dann aber abgetaucht war. Zum Handelsschluss legte er um 0,72 Prozent auf 11.590,40 Zähler zu.

Das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed, das am Vorabend veröffentlicht wurde, lieferte laut der LBBW wenig neue Erkenntnisse. Dass die Marktteilnehmer wieder etwas mutiger werden, werde unter anderem mit mehr Zuversicht in Zusammenhang gebracht, dass das Zinshoch auf einem mittlerweile eingepreisten Niveau liegen könnte. Der Höchstwert der Zinskurve werde im Juli im Schnitt bei 5,55 Prozent erwartet.

Daneben richteten die Anleger ihren Fokus auf die Zahlenvorlagen von NVIDIA, eBay, Lucid, Moderna und Nikola.

Konjunkturseitig war die US-Wirtschaft im vierten Quartal etwas weniger als erwartet gewachsen. Derweil sanken die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe überraschend.