Der heimische Aktienmarkt konnte zum Wochenstart deutliche Gewinne verzeichnen. Der DAX legte zur Handelseröffnung 2,08 Prozent zu auf 10.551,07 Punkte und kletterte anschließend weiter. Bis zum Handelsende baute er sein Plus auf 3,13 Prozent auf 10.659,99 Punkte aus. Auch der TecDAX war ebenfalls höher in den Tag gestartet. Schlussendlich schloss er 1,58 Prozent im Plus bei 2.932,13 Einheiten. Stützend wirkten positive Vorgaben aus den USA und Asien, als auch eine weitere Lockerung der Geldpolitik der BoJ. Anleger hoffen, dass die EZB am Donnerstag auch weitere Konjunkturhilfen beschließt. Zudem lassen weitere Lockerungen bei den Beschränkungen zur Eindämmung der Virus-Pandemie Hoffnung an den Märkten keimen. "Allerdings sollten Anleger nicht dem Trugschluss aufsitzen, dass eine Öffnung der Wirtschaft zu normalen Abläufen mit normalen Umsätzen und Gewinnen führen wird", gab dpa Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners wieder. "Dass es beim Ölpreis keine nachhaltige Erholung gibt, ist für mich das deutlichste Zeichen dafür, dass es auch wirtschaftlich noch keine Erholung gibt." Auf Unternehmensseite rückte am heutigen Montag die Berichtssaison in den Fokus der Anleger. Zum einen erfreuliche Quartalszahlen der Deutschen Bank. Vorbörslich legten des Weiteren adidas und Bayer ihre Zahlen zum vergangenen Quartal vor, weitere heimische Konzerne schlossen sich der Bilanzvorlage an.





An den europäischen Börsen ging es am Montag kräftig nach oben. Der EuroSTOXX 50 notierte am Morgen klar auf grünem Terrain und konnte sich im weiteren Verlauf auf hohem Niveau halten. Schlussendlich wies er einen Gewinn in Höhe von 2,60 Prozent auf 2.882,09 Zähler aus. Die Hoffnung auf weitere Entspannung in der Corona-Krise stützte. In den meisten Staaten geht die Zahl der Neuerkrankten zurück und die einschneidenden Beschränkungen werden weiter gelockert. Im Fokus der Anleger blieb zudem die Berichtssaison: Hier überraschten die Zahlenvorlagen von der Deutschen Bank und Bayer positiv.





An den US-Börsen griffen Anleger erneut zu. Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial baute seinen anfänglichen Gewinn aus und schloss letztendlich 1,51 Prozent höher bei 24.133,78 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite schloss 1,11 Prozent fester bei 8.730,16 Einheiten, nachdem er bereits mit einem klaren Plus eröffnet hatte. Erste Lockerungsmaßnahmen von durch das Corona-Virus schwer getroffene Länder ließen Optimismus unter den Anlegern aufkeimen. Auch in New York plane man bereits die allmähliche Rückkehr zur Normalität: "Wir wollen die Wirtschaft wieder hochfahren, aber wir müssen dabei behutsam und intelligent vorgehen", äußerte sich Gouverneur Andrew Cuomo am Wochenende.