Weitere Inflationsdaten voraus: DAX eröffnet höher -- Asiens Börsen uneins -- BlockFi insolvent -- Ex-EZB-Präsident Trichet besorgt über hohe Inflation -- Nestlé konkretisiert Sparziele

Am Mittwoch stehen in Europa vor allem Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone im Blick, die im Tagesverlauf erwartet werden. Experten erwarten, dass die Inflationsrate für die Eurozone im November leicht gesunken ist, nachdem sich die Teuerung in Deutschland laut am Vortag veröffentlichten Daten im November etwas abgeschwächt hat. Die Inflationsdaten sind mit entscheidend für den weiteren Kurs der EZB.

Die US-Börsen verbuchten am Dienstag teilweise Verluste.

Der Dow Jones schloss bei 33.850,48 Punkten unverändert. Der technologielastige NASDAQ Composite gab 0,59 Prozent auf 10.983,78 Zähler nach.

Am Markt gab es Spekulationen darüber, dass die Unruhen in China wegen der strengen Corona-Beschränkungen die Staatsführung dazu veranlassen könnten, ihre Null-COVID-Politik schneller zu lockern. Die Proteste in China hatten am Vortag Sorgen vor einem weiteren wirtschaftlichen Rückschlag geschürt.

Daneben stand am Mittwoch die Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der Agenda. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Marktes warnte laut der Deutschen Presse-Agentur davor, dass die Erwartungen an eine entspanntere Geldpolitik jedoch möglicherweise nicht in dem Maße erfüllt werden könnten, wie es die optimistischsten Annahmen aktuell vermuten ließen.

