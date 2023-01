Woche der Notenbanken: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- US-Armee vergibt Auftrag an Rheinmetall -- thyssenkrupp, LEONI, Vantage Towers, UBS im Fokus

Erstmals seit Monaten: Stimmung in der chinesischen Wirtschaft hat sich aufgehellt. Medios steht vor schwierigem Jahr - Ziele 2022 erreicht. Samsung in Q4 2022 mit deutlich niedrigerem Betriebsgewinn. EnBW will noch im ersten Quartal über großen Nordsee-Windpark entscheiden. Amazon bekräftigt Fokus auf Sprachassistentin Alexa. KUKA will Wohnungsbau viel stärker automatisieren.

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag schwächer erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain. Der TecDAX dürfte ebenfalls nachgeben. Damit dürfte sich die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt fortsetzen. An den Märkten wird die jüngste Vorsicht mit der nach wie vor hohen Inflation und der Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken begründet. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der EZB und der Bank of England am Donnerstag. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften am Dienstag nachgeben. Der EURO STOXX 50 tendiert vorbörslich tiefer. Aufgrund der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der EZB in dieser Woche dürften sich die Anleger weiterhin zurückhalten. Am Markt sorgen sich Anleger, dass die Fed mit einem weiter straffen Kurs gegen die Inflation halte, heißt es laut Dow Jones bei CMC. Daneben nimmt die Berichtssaison weiter Fahrt auf. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Nachdem sich Anleger an den US-Börsen zunächst zurückhaltend zeigten, ging es im späten Handel dann sichtlich bergab. Der Dow Jones notierte zu Handelsbeginn moderat niedriger, fiel im Verlauf jedoch immer tiefer. Schlussendlich gab das Börsenbarometer 0,77 Prozent auf 33.717,09 Punkte nach. Der NASDAQ Composite grub sich nach einem schwachen Start ebenfalls immer deutlicher in die Verlustzone. Sein Schlusskurs: 11.393,81 Zählern (-1,96 Prozent). Die Anleger blicken bereits auf die Zinssitzung der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch ansteht. Bis dahin dürften die Händler vorrangig abwarten. Erwartet wird ein Aufstocken der Zinsen um 25 Basispunkte. Am Donnerstag folgt dann die EZB: Die Europäischen Währungshüter dürften den Leitzins um 50 Basispunkte anheben. Um die Inflation in den Griff zu bekommen, dürften die Notenbanker eher nicht allzu zügig mit Zinssenkungen beginnen, heißt es am Markt. "Die überschwänglichen Erwartungen einer plötzlichen Umkehr in der Geldpolitik sind zwar durch historische Präzedenzfälle gestützt, aber dennoch fragwürdig", bestätigte Charles Diebel, Leiter des Bereichs Fixed Income bei Mediolanum International Funds, gegenüber Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken