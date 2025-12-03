HSBC Holdings ernennt Brendan Nelson zum Chairman

Von Kosaku Narioka

DOW JONES--Die britische Bank HSBC Holdings hat einen neuen Group Chair. Wie die Bank mitteilte, hat ihr Board Brendan Nelson als Group Chair ernannt und damit die einjährige Suche nach einer der wichtigsten Positionen in der Finanzbranche abgeschlossen.

Wer­bung Wer­bung

Nelson ist seit September 2023 Mitglied im Board der Bank, seit 1. Oktober 2025 war er bereits interimistisch Group Chair. Sein Vorgänger Mark Tucker war am 30. September als Chef des Boards zurückgetreten.

Der Posten an der Spitze der Bank, die ihren Sitz in London hat, aber einen Großteil ihres Geldes in Asien verdient, gilt als einer der anspruchsvollsten in der Finanzwelt, da er hochrangige Verbindungen in Peking, London und Washington erfordere sowie Nervenstärke, geopolitische Gräben zu überbrücken.

HSBC ist unter CEO Georges Elhedery, der im Herbst 2024 übernahm und seitdem den Personalabbau und die Umstrukturierung von Sparten vorantreibt, im Umbruch.

Wer­bung Wer­bung

Europas nach Vermögenswerten größte Bank hatte Ende 2024 Headhunter beauftragt, um einen Nachfolger für Tucker zu finden, aber das Gremium habe Schwierigkeiten gehabt, sich auf einen Nachfolger zu einigen, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Suche vertraute Personen.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 00:34 ET (05:34 GMT)