DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 -3,6%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.340 ±0,0%Euro1,1607 ±-0,0%Öl63,52 -0,6%Gold4.607 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- US-Börsen schließen im Plus -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- Blackstone, TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, Microsoft im Fokus
Top News
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial? Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial?
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

HSBC prüft strategische Optionen für Versicherungsgeschäft in Singapur

16.01.26 06:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
14,26 EUR 0,14 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Megan Cheah

DOW JONES--HSBC plant eine strategische Überprüfung ihres Versicherungsgeschäfts in Singapur. Untersucht werden alle Optionen für HSBC Life Singapore, wie der Finanzkonzern nach Angaben vom Freitag mitteilte.

Wer­bung

Der Schritt sei Teil der "fortlaufenden globalen Vereinfachung" der Bank. HSBC konzentriere sich darauf, Marktanteile dort auszubauen, wo der Konzern über einen "klaren Wettbewerbsvorteil" mit Blick auf weiteres Wachstum verfügt.

Vermögensverwaltung und Wholesale Banking in Singapur wachsen laut HSBC weiter. Die Bank beabsichtige zudem, weiterhin Versicherungsprodukte in dem Stadtstaat anzubieten. Er bleibe ein bevorzugter Markt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Singapur war 2024 mit einem Vorsteuerergebnis von 1,4 Milliarden Dollar der fünftgrößte Gewinnbringer der HSBC.

Wer­bung

2024 hatte HSBC unter CEO Georges Elhedery eine neue Organisationsstruktur vorgestellt, um die Bank zu straffen und Kosten zu senken.

Die nach Marktwert größte Bank Europas kündigte seinerzeit die Aufteilung in die Regionen Hongkong und Großbritannien an. Zudem soll das Firmenkundengeschäft außerhalb dieser beiden Märkte mit dem Institutional Banking verschmolzen werden.

Die neue Struktur umfasst zudem eine Einheit für International Wealth und Premier Banking, in der die Vermögensverwaltung und das Private Banking gebündelt sind.

Wer­bung

Geografisch trennte das Institut zudem zwischen "östlichen Märkten" in Asien und dem Nahen Osten sowie "westlichen Märkten" in Europa und Amerika. Die HSBC richtet ihr Geschäft verstärkt auf Asien, wo sie den Großteil ihrer Gewinne erwirtschaftet, während sie sich aus westlichen Märkten wie den USA, Kanada und Frankreich zurückzieht.

Die HSBC-Aktie in Hongkong gab nach der Ankündigung einen Teil ihrer Gewinne ab und schloss 0,6 Prozent höher bei 129 Hongkong-Dollar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 00:59 ET (05:59 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HSBC Holdings plc

DatumRatingAnalyst
08.01.2026HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
05.12.2025HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2025HSBC NeutralUBS AG
02.12.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025HSBC OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.11.2025HSBC OverweightBarclays Capital
29.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
28.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
21.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
06.10.2025HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.01.2026HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
05.12.2025HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2025HSBC NeutralUBS AG
02.12.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.11.2025HSBC HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.10.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
27.05.2021HSBC UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
28.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital
27.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen