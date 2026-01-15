HSBC prüft strategische Optionen für Versicherungsgeschäft in Singapur

Von Megan Cheah

DOW JONES--HSBC plant eine strategische Überprüfung ihres Versicherungsgeschäfts in Singapur. Untersucht werden alle Optionen für HSBC Life Singapore, wie der Finanzkonzern nach Angaben vom Freitag mitteilte.

Der Schritt sei Teil der "fortlaufenden globalen Vereinfachung" der Bank. HSBC konzentriere sich darauf, Marktanteile dort auszubauen, wo der Konzern über einen "klaren Wettbewerbsvorteil" mit Blick auf weiteres Wachstum verfügt.

Vermögensverwaltung und Wholesale Banking in Singapur wachsen laut HSBC weiter. Die Bank beabsichtige zudem, weiterhin Versicherungsprodukte in dem Stadtstaat anzubieten. Er bleibe ein bevorzugter Markt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Singapur war 2024 mit einem Vorsteuerergebnis von 1,4 Milliarden Dollar der fünftgrößte Gewinnbringer der HSBC.

2024 hatte HSBC unter CEO Georges Elhedery eine neue Organisationsstruktur vorgestellt, um die Bank zu straffen und Kosten zu senken.

Die nach Marktwert größte Bank Europas kündigte seinerzeit die Aufteilung in die Regionen Hongkong und Großbritannien an. Zudem soll das Firmenkundengeschäft außerhalb dieser beiden Märkte mit dem Institutional Banking verschmolzen werden.

Die neue Struktur umfasst zudem eine Einheit für International Wealth und Premier Banking, in der die Vermögensverwaltung und das Private Banking gebündelt sind.

Geografisch trennte das Institut zudem zwischen "östlichen Märkten" in Asien und dem Nahen Osten sowie "westlichen Märkten" in Europa und Amerika. Die HSBC richtet ihr Geschäft verstärkt auf Asien, wo sie den Großteil ihrer Gewinne erwirtschaftet, während sie sich aus westlichen Märkten wie den USA, Kanada und Frankreich zurückzieht.

Die HSBC-Aktie in Hongkong gab nach der Ankündigung einen Teil ihrer Gewinne ab und schloss 0,6 Prozent höher bei 129 Hongkong-Dollar.

