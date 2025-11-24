DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.851 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1528 +0,1%Öl63,46 +1,5%Gold4.123 +1,4%
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Abend freundlich

24.11.25 20:23 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Abend freundlich

Die Aktie von IBM zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 305,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
265,40 EUR 6,95 EUR 2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere um 20:08 Uhr 2,8 Prozent. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 307,16 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 298,88 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 244.196 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 324,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 5,86 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 214,62 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,71 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 236,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 22.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von -0,36 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 16,33 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 14,97 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte IBM am 28.01.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 27.01.2027.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

