INDEX-MONITOR: JPMorgan erwartet in Kürze Gea und Scout24 im Dax
NEW YORK (dpa-AFX) - Im September dürften im DAX laut der US-Bank JPMorgan zwei Wechsel anstehen. Analyst Pankaj Gupta erwartet den Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und den Anlagenbauer GEA im deutschen Leitindex. Beide sind derzeit im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte, und dürften laut Gupta ihre Plätze in Kürze wohl mit dem Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche) und dem Pharma- und Laborzulieferer Sartorius (Sartorius vz) tauschen.
Im TecDAX dürfte dem Analysten zufolge zudem das Telekomunternehmen 1&1 den Platz des Biosimilarentwicklers Formycon einnehmen.
Überprüfen wird die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDAX und TecDax). Etwaige Änderungen werden nach dem US-Handelsschluss an diesem Mittwoch, 3. September, bekanntgegeben. In Kraft treten sie am Montag, 22. September.
Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/stk
