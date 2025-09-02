DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,83 +4,0%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.454 -0,1%Euro1,1625 -0,1%Öl68,91 -0,2%Gold3.532 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich klar tiefer -- Wall Street schließt in Rot -- NIO senkt Verluste -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub? Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub?
Tesla-Aktie: Widerstand gegen Elon Musk - UK-Regulierer könnten Stromverkauf untersagen Tesla-Aktie: Widerstand gegen Elon Musk - UK-Regulierer könnten Stromverkauf untersagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

INDEX-MONITOR: JPMorgan erwartet in Kürze Gea und Scout24 im Dax

03.09.25 05:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
61,55 EUR -0,60 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,44 EUR -0,84 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG Vz.
195,60 EUR -7,40 EUR -3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
110,80 EUR -3,50 EUR -3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.487,3 PKT -550,0 PKT -2,29%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Im September dürften im DAX laut der US-Bank JPMorgan zwei Wechsel anstehen. Analyst Pankaj Gupta erwartet den Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und den Anlagenbauer GEA im deutschen Leitindex. Beide sind derzeit im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte, und dürften laut Gupta ihre Plätze in Kürze wohl mit dem Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche) und dem Pharma- und Laborzulieferer Sartorius (Sartorius vz) tauschen.

Wer­bung

Im TecDAX dürfte dem Analysten zufolge zudem das Telekomunternehmen 1&1 den Platz des Biosimilarentwicklers Formycon einnehmen.

Überprüfen wird die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDAX und TecDax). Etwaige Änderungen werden nach dem US-Handelsschluss an diesem Mittwoch, 3. September, bekanntgegeben. In Kraft treten sie am Montag, 22. September.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
02.09.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025GEA BuyUBS AG
19.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
19.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.09.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
19.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
19.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2025GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen