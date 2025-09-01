Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 34,43 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 34,43 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 34,32 EUR. Bei 34,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.694 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,17 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,69 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,19 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

