Infineon Aktie News: Infineon kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Bei der Infineon-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 36,11 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Infineon-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 36,11 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,39 EUR an. Die Infineon-Aktie sank bis auf 35,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,03 EUR. Zuletzt wechselten 1.165.288 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 11,52 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 25,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,05 EUR.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 4.149,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,37 EUR fest.

