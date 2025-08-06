Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Donnerstagmittag vor

DAX24.323 +1,7%ESt505.346 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
07.08.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 34,53 EUR zu.

Das Papier von Infineon legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 34,53 EUR. Bei 34,57 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.535.869 Infineon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 12,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,353 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,19 EUR aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
