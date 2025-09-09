DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.516 -0,4%Nas21.940 +0,3%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1715 ±0,0%Öl67,66 +1,7%Gold3.643 +0,5%
Blick auf Infineon-Kurs

Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

10.09.25 16:11 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 32,05 EUR ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 32,05 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,97 EUR aus. Bei 32,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.730.762 Infineon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 23,03 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,19 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

