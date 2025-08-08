Infineon Aktie News: Infineon gibt am Mittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 35,28 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 35,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 35,20 EUR. Bei 35,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 239.538 Aktien.
Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 34,32 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,352 EUR. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 43,19 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,05 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie
Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Infineon-Aktie
Infineon-Analyse: JP Morgan Chase & Co. verleiht Infineon-Aktie Neutral in jüngster Analyse
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen