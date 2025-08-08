DAX24.107 -0,2%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,70 +0,6%Gold3.362 -1,1%
Aktienkurs aktuell

Infineon Aktie News: Infineon gibt am Mittag ab

11.08.25 12:05 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon gibt am Mittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 35,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
35,25 EUR -0,07 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 35,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 35,20 EUR. Bei 35,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 239.538 Aktien.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 34,32 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,352 EUR. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 43,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,05 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

