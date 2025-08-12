Infineon Aktie News: Infineon steigt am Nachmittag

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 36,87 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 36,87 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 37,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.043.484 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Gewinne von 6,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 23,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,16 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,352 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,19 EUR aus.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 13.11.2025 vorlegen. Am 17.11.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

