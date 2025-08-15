Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 36,60 EUR ab.

Die Infineon-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 36,60 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,60 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,69 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 75.234 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,73 Prozent. Bei einem Wert von 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 36,69 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,19 EUR je Infineon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

