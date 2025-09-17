Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag höher

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 33,43 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 33,43 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 33,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 161.031 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 23,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,30 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

TSMC-Aktie: Sachsen hofft auf 'Strahlkraft' durch Ansiedlung von Halbleiterriesen

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Infineon-Aktie mit Overweight

Siltronic-Aktien ziehen kräftig an - Chipwerte auf Erholungskurs